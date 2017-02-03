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O paralar 1 Mart'ta ödenecek!

İş Bankası, emekli müşterilerine tek seferde ve peşin promosyon ödemelerine 1 Mart 2017'den itibaren başlayacak.

Ekonomi / 3 Şubat 2017 Cuma 11:14
O paralar 1 Mart'ta ödenecek!

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, emekli müşterilerine promosyon ödemek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladı.

Buna göre emeklilere yönelik promosyon ödemesi konusunda SGK tarafından başlatılan protokol sürecinde anlaşma sağlayan ilk özel banka olan İş Bankası, protokol kapsamında gelir/aylık ödemelerine aracılık ettiği emekli müşterilerine 1 Mart 2017'den itibaren tek seferde ve peşin olarak promosyon ödemelerine başlayacak.

İş Bankası, 3 yıl süre ile emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden ve SGK protokolünde belirtilen koşulları sağlayan emeklilerden; aylık maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000 lira ile bin 999 lira arasında olanlara 375 lira, 2 bin liradan fazla olanlara ise 450 lira net promosyon ödemesi yapacak.

Banka, emekli maaşını taşıyacak yeni müşterilerine de promosyon ödemelerini 1 Mart 2017'den itibaren gerçekleştirecek.

Kaynak : AA

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