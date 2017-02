Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaptığımızı Obama başaramadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Bunu muhakkak gerçekleştirmemiz gerekiyor dediğim bir projeden bahsediyorum. Belediye Başkanlığım döneminde dünyayı dolaşırken edindiğim bir düşünceydi bu. Şimdi Mersin'de bunu gerçekleştirmenin memnuniyetindeyiz.



Yozgat'ta ilk şehir hastanemiz fiilen hizmete girmişti, resmi açılışı da gerçekleştireceğiz. Şehir hastanemizin açılışını yaptığımız ilk yer Mersin oluyor. Isparta'da da açılışı yapacağız. Ülkemize hayırlı olsun.



Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz. Şimdi Adana, Kayseri, Ankara, Manisa şehir hastaneleri de bunları izleyecek. Bu hastaneye girdiğiniz zaman Allah'ın izniyle içeride moderniteyi göreveksiniz. Burada insan olduğunuzu hatırlayacaksınız. Devletim bana sahip çıkıyor diyeceksiniz. Şu anda devletimiz hükümetimiz şunu söylüyor; olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.



'BUNLARIN ZİHNİYETİ KİRLİ'



Tek bir kampüs içinde vatandaşımızın sağlık sorunları çözülecek. Hastanemizde her biri 33 metrekarelik içinde banyosu, tuvaleti, hasta yatağı, buzdolabı, bulunan 502 adet tek kişilik odalar var. Ana muhalefetin başındaki zatın SSK başında olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girersiniz, hasta çıkarsınız. Ne banyo ne tuvalet bunların olmadığı dönemi hatırlıyorum. Bunların zihniyeti kirli. Hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin'e gör. Git 81 vilayete hepsini gör. Öyle kuyruklarda falan sağlık sistemimiz sizi bekletmeyecek. Bin 300 yatak var. 51 ameliyathane, 210 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.



'AÇIĞIMIZI GİDERECEĞİZ'



Toplamda 1 milyar 100 milyar liralık bugün açılış yapıyoruz. Ülkemizdeki sağlık hizmetleri Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın her yerinden kat be kat üstün. Eksiğimiz var. Tıp fakültelerimizle birlikte doktorlarımızı yetiştiriyoruz. Bu açığımızı böyle gidereceğiz. Bunu giderdikten sonra dünya şu anda olduğu gibi buraya akacak. Biz devleti sağlıklı nefese feda eden anlayışın temsilcilerindeyiz.



'BİZ BAŞARDIK OBAMA BAŞARAMADI'



Birileri bu atılan adımların farkında olmayabilir. Olmasın, biz görevimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edecğiz. ABD'de eski başkan Obama, bizdeki sistemin çok küçüğünü hayata gerçirmeye çalıştı ama başaramadı. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek isteyenler hastaneleri gidip görsünler.



'PARLAMENTO EVET DEDİ MİLLET DE EVET DİYOR'



Şimdi hedef Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak. En müreffeh ülkeler arasına sokma hedefimize 2023 yılına ulaşana kadar kararlıyız. Parlamento evet dedi millet de evet diyor.'



"HEP BEDEL ÖDEDİK"



Son 200 yılımız çalkantılarla arayışlarla geçti. Bedel ödeyen hep millet oldu. Çanakkale'de bedel ödedik, Kurtuluş Savaşı'nda bedel ödedik, Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki emekleme döneminde bedel ödedik, darbeler, muhtıralar, vesayet yönetimleri sebebiyle bedel ödedik. Siyasi, ekonomik krizlerle, sosyal çalkantılar yüzünden bedel ödedik. Bu şekilde bedel ödeye ödeye bir gerçeği gördük, milletin söz sahibi olduğu dönemlerde zaferlerin sevincini yaşarken, milletin hiçe sayıldığı, horlandığı dönemlerde hep hüsrana uğradık. Son 60-70 yılda bu hakikatı tüm çıplaklığıyla görebiliriz. Menderes ve arkadaşlarının ülkemizi getirdiği yere bakın bir de darbe sonrası döneme bakın.



"PENSİLVANYA İLE KANDİL BİRLEŞTİ"



2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayın. Meclisin iradesine karşı, dönemin Cumhurbaşkanını ve yargısını arkalarına alarak, bir '367' garabeti ortaya sürenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ülkenin meşru hükümetini devirmek için gayret sarf edenleri biliyorsunuz değil mi? Şimdi onlar yine iş başında... Ama başaramayacaklar. Çünkü karşılarında kim var Millet var, millet. Bu millet buna fırsat vermeyecek.



17-25 Aralık'ta netice alamadılar. Bölücü terör örgütünü sahaya sürdüler. Pensilvanya ile Kandil birleşti. Ülkeyi ateşe ve kana boğmaya çalıştılar. Bu süreçte milletimiz duruma el koydu. Tanklarla toplarla saldırdılar.



"NİSANDA SANDIK GELİYOR"



Nisan ayında sandık geliyor. Sandık geldiğinde evete hazır mıyız? Mersin geçen seçimlerde olduğu gibi sandıkları patlatmaya hazır mı?"