Darbeci komutan, 'yerel yönetime yeni isim araştırın' talimatı vermiş

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 10 eski askeri personel hakkında, 'anayasayı ihlal' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından hazırlanan iddianamenin ayrıntıları belli oldu.



Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından, aralarında sözde 'Bolu Düzce sıkıyönetim komutanı' olarak adı geçen, eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de bulunduğu meslekten ihraç edilen 10 askeri personel hakkında, Anayasanın 309/1 ve 314/2 maddeleri uyarınca 'anayasayı ihlal' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 70 sayfalık iddianame hazırlandı.



Tutuklu sanıklar Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yüzbaşı M.G, Üsteğmen M.G, Üsteğmen İ.A, Üsteğmen B.C, Üsteğmen V.S, Teğmen Ü.B. ve emekli Astsubay A.Ü. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



- 'Halkı evlerine gönder, lojmanlara yaklaşanın beynini alırım'



Tutuklu sanık Güneşer ile ilgili çarpıcı ifadelerin yer aldığı iddianamede, darbe teşebbüsünün yaşandığı gece, Bolu Valilik makamında toplantıda olan kişilerin imzaladığı tutanağa yer verildi.



Söz konusu tutanakta, İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'nın kullandığı telefondan, Güneşer'in arandığı ve telefonun hoparlörünün açık olduğu halde yapılan görüşmenin detaylarında yer alan şu ifadeler kaydedildi:



'Herkesin telefondaki konuşmaları dinlediği bir ortamda yapılan görüşmede şüphelinin, Mustafa Kızılkaya'ya hitaben, Bolu sokaklarındaki asayiş durumunu sorması üzerine Kızılkaya'nın 'Sokakların durumu karışık, 7-8 bin civarında insan sokaklarda ve heyecanlı bir ortam var.' demesi üzerine Güneşer'in, 'Sokakları sakinleştir, insanları evlerine gönder.' ifadesinde bulunduğu, Mustafa Kızılkaya da bunun üzerine 'Sokaklar heyecanlı, bu kalabalığı evlerine göndermek zaman alır, askeri lojmanlarda bir sorun olmaması için bir ekibi oraya gönderdim.' dediği, bunun üzerine Güneşer'in sert bir ses tonuyla, 'Sıkıyönetim komutanı olarak emrediyorum, halkı evlerine gönder, lojmanlara yaklaşanın beynini alırım.' ifadesini kullandığı ve bu konuşmanın orada bulunanlarca tutanağa bağlanarak imzalandığı anlaşılmıştır.'



- 'Yeni vali ve belediye başkanı isimleri araştırın' talimatı



Eski Bolu İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz da iddianamede yer alan ifadesinde, Güneşer'in, kendisini 15 Temmuz 2016 saat 23.10'da telefonla arayıp, sıkıyönetim komutanı olarak Bolu'ya gelene kadar, 'vali ve belediye başkanının işten el çektirilmesi, gerekirse gözaltına almaları, emniyet müdürü de emre alınarak, ildeki asayişin sağlanması' yönünde talimat verdiğini belirtti.



İfadesinde, aynı gece saat 24.00 ile 01.00 arasında şüpheli tarafından 3-4 kez arandığını anlatan Yılmaz, Güneşer'in, verilen talimatlara ne gibi işlem yapıldığını sorduğunu, vali ve belediye başkanının yerine kimlerin görevlendirilebileceğinin tespit edilmesi yönünde talimatlar verdiğini iddia etti.



İddianamede ayrıca tugayda görevli bazı subaylar tarafından 17 Temmuz 2016'da hazırlanan tutanakta, şüpheli Güneşer'in Tugay Komutan Vekili Cahit Tirindaz ve Kurmay Başkanı Veli Ceylan'ı da arayarak, sözde sıkıyönetim direktifi emrinin uygulanmasına yönelik hazırlıklara başlanılması talimatını verdiği belirtildi.



Şüpheli Tirindaz ise ifadesinde, Güneşer'in, kendisini telefonla arayarak, 'Sıkıyönetim ilan edildi, ben sıkıyönetim komutanıyım, ben gelene kadar gerekli hazırlıkları yap, Bolu Valisi ve Belediye Başkanı yerine görevlendirilecek isimleri araştırın, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi kökenli olabilir. Türker Albay emrime uymazsa, gerekirse onu derdest et, Aziz Albay, Türker Albay'ın devresi olduğu için onun yanında yer alabilir, onu da dikkate alma, hazırlıklara devam et, saat 03.00'de tugaydan sıkıyönetim direktifi kapsamında askerlerle çık.' dediğini kaydetti.



- 'AK Partilidir, onu da hemen al'



Eski Düzce İl Jandarma Komutanı Bilal Güvenir de tanık olarak verdiği ifadesinde, kendisini arayan Güneşer'in yaptığı telefon konuşmasında şunları söylediğini anlattı:



'Ben Bolu-Düzce sıkıyönetim komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, valiyi hemen görevden alıyorsun, yerine sen otur, belediye başkanı kim orada? AK Partilidir, onu da hemen al, CHP İl Başkanını belediye başkanlığı makamına oturt, emniyet müdürünü görevden al, oraya da şube müdürlerinden birini koy, ertesi gün oraya geleceğim, ben gelene kadar oraya sahip ol.'



Güvenir, ayrıca kendisinin bu talimata karşı çıktığında Güneşer'in, 'Biz askeriz, emirlere itaat etmemiz gerekir, bu konuda tereddüt etme.' dediğini aktardı.



Darbe teşebbüsün yaşandığı gece, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında Kurmay Başkanı olarak görev yapan ve şüpheli sıfatıyla dinlenen Veli Ceylan ise o gün Şemdinli'de bulunan Güneşer'in, telefonda 'Sıkıyönetim ilan edildi, tüm birliği topla, hemen yoklama al.' diyerek telefonu kapattığını belirtti.



Olay gecesi Güneşer'in kendisini 3-4 kez daha aradığını aktaran Ceylan, şunları kaydetti:



'Ben de kendisini bir kere aradım. Bir keresinde bana Cahit Albay'a ulaşamadığını, nerede olduğunu sordu. Ben de Cahit Albay'ın jandarmada olduğunu kendisine söyledim. Bu arada tugayın kolluk düzenine geçmesini benden istedi. Bir ara telefonda bana, Türker Albay'ın 'korkak olduğunu', Cahit Albay'a da ulaşamadığını söyledi. Cahit Albay'a da 'Türker Albay'ın korkak olduğunu ve ona güvenmemesini' söylememi benden istedi. Daha sonra bir daha aradı. Halkın toplandığını, tugaya ve lojmanlara gelebileceğini düşündü ki, tugay ve lojmanlara önlem almamı istedi. Tugay ve lojmanlara kimsenin girmemesini emretti.'



Şüpheli İsmail Güneşer'in cep telefonlarının HTS kayıt analiz sonuçlarının da eklendiği iddianamede, Güneşer'in darbe gecesi Bolu Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Tugay'ın Kurmay Başkanı Veli Ceylan'ı (6 kez 411 saniye), Tugay Komutan Vekili Cahit Tirindaz'ı ve Bolu Emniyet Müdürünü aradığının tespit edildiği aktarıldı. Kaynak : AA