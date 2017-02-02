ABD medyası: Trump'a askeri darbe gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyasının tepkisini çeken kararlara imza atmasının ardından ABD'de darbe senaryoları dahil konuşulmaya başlandı.



Amerikan Foreign Policy dergisinde bir yazı kaleme alan Georgetown Üniversitesi hukuk profesörü Rosa Brooks, Trump'ın başkanlıktan nasıl uzaklaştırılabileceğine dair ihtimalleri yazdı. Brooks, ihtimaller arasında askeri darbenin olabileceğini de belirtti. Brooks yazısında şu ifadelere yer verdi:



"Trump'tan kurtulmanın aslında dört yolu var. Elbette ilk olarak herkes 2020 seçimlerini bekleyebilir. Amerikan seçmenlerinin muhtemelen aklı başına gelecek ve onu görevden atmaya hazır olacaklar. Ancak böyle bir feci felaketin ardından dört yıl beklemek uzun bir zaman gibi gözüküyor. Bu bize ikinci seçeneği önümüze getiriyor: "Görevden alınma" Amerikan Anayasası'nda Temsilciler Meclisi'nin basit çoğunluğu Trump'ı vatan hainliği, rüşvet ve diğer yüksek suçlar ile ağır ihlallerden dolayı yüce divanda suçlayabilir. Eğer Trump Senato'da içte iki oyla mahkum olursa Trump görevden alınabilir. Zaten Amerikalıların üçte birinden fazlası Trump'ın hapse atıldığını görmek için sabırsızlanıyor"



Askeri darbe de ihtimal dahilinde

Hukuk profesörü Rosa Brooks yazısında ayrıca, "Bir başka ihtimal, yakın zamana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde düşünülemez denen "askeri bir darbe" ihtimali. Bu ihtimale askeri liderlerin Trump'ın emirlerine uymalarını reddetmesi de dahil" ifadesini kullandı.



Sivil-asker ilişkilerinde derin kriz ihtimali

Geçtiğimiz aylarda da Washington Post gazetesinde bir yazı kaleme alan Josh Rogin, Trump'ın Obama dönemindeki üst düzey subay ve generalleri tasfiye edeceğini söylemesinin, sivil-asker ilişkilerinde derin çatlaklara sebep olacağını belirtmişti. Rogin, "Trump, DEAŞ ile mücadelede yeryüzündeki bütün generallerden daha çok şey bildiğini iddia etti. Buna ek olarak Obama dönemindeki komutanları 'moloz yığını' olarak niteledi. Başkan seçilen Trump, muhtemelen 30 gün içerisinde üst düzey generalleri toplayacak. Fakat bu muhtemelen farklı generaller olacak" ifadesine yer vermişti.