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Markete molotofkokteylli saldırı

Kağıthane'de bir markete düzenlenen molotofkokteylli saldırı, hasara neden oldu.

3. Sayfa / 13 Şubat 2017 Pazartesi 23:04
Markete molotofkokteylli saldırı

Kağıthane'de bir süpermarkete, içeride müşteriler bulunduğu sırada molotofkokteylli saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarkete gelen yüzleri maskeli kişiler, molotofkokteyli atarak kaçtı. Saldırganlar kaçarken caddeye de ses bombası attı.

Marketin giriş kısmında çıkan küçük çaplı yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, içerideki personel ve müşteriler, acil çıkış kapısından tahliye edildi.

Saldırı nedeniyle markette ve ses bombası atılan caddedeki bir araçta, hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak : AA

Polis EkipleriVatan CaddesiSes Bombası


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