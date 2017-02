Kanal D'den, referandumda “Hayır” diyeceğini açıkladığı gerekçesiyle kovulan İrfan Değirmenci'nin koltuğuna oturacak isim belli oldu.



Odatv'nin haberine göre gazeteci Emin Çapa Kanal D'de sabah haberlerini sunacak.



Çapa, CNN TÜRK'te ekonomi müdürü olarak görev yapıyor ve kanalda programlara imza atıyordu.







EMİN ÇAPA KİMDİR



1967, İzmit doğumlu olan Emin Çapa, İstanbul Üniversitesi'nin gazetecilik bölümünde okudu. Ekonomik entegrasyon teorileriyle ilgilendi. Üniversiteye başladığı sene Hürriyet'te stajyer olarak çalışmaya başladı.



Ardından Tempo Dergisi'nde ilk kez kadrolu ekonomi muhabiri oldu. Türkiye'nin ilk özel radyolarından Genç Radyo'nun kurucuları arasında yer aldı. İşçi-işveren konularına olan ilgisi nedeniyle kısa bir süre TİSK'te çalıştı ve toplu sözleşme pazarlıklarıyla ilgilendi. Sabah Gazetesi'nde 5 sene ekonomi muhabirliği ve Endüstriyel Ilişkiler üzerine haftalık köşe yazıları yazdı. Ardından TÜSİAD'da Muharrem Kayhan ve Erkut Yücaoğlu döneminde Başkan Danışmanı olarak çalıştı.



1999 Kasım ayından bu yana CNN TÜRK'te çalışıyor. Editör olarak başladığı CNN TÜRK hayatında, önce Ekonomi İstihbarat Şefi, ardından Ekonomi Haber Müdürü, son olarak da Ekonomi Müdürü oldu. Çapa; 2012 yılında hazırladığı “O Sırada” programında her şeyin arkasını merak edenler için 150 metrede cam da sildi, yerin 39 metre altını da inceledi. 2013 yılında “Aklın İzi” programında, izleyicilerini hurafeye, batıla, bilimsel görünen aldatmacalara karşı aklın ve bilimin peşine düşmeye davet etti.



CNN TÜRK'te yayınlanan bilim programı “Dünyanın 1001 Hali”ni hazırlayıp, sundu. 'Dünyanın 1001 Hali'nde, yeni teknolojiler, kaybolan eski bilgiler, uzak yıldızlardan, yakın kentlere kadar bilmeye değer her haberi ekrana taşıdı.



Çapa; Kalite Kongresi, Turizm Zirvesi, Bursa Kalite Kongresi, Pazarlama Zirvesi, TED X İstanbul gibi ulusal ve uluslararası seminer ve etkinliklerde sunumlar gerçekleştiriyor. Üniversitelerde gelen davetler üzerine her yıl 20'den fazla konferansta yaptığı sunumlarla gençlerle buluşuyor. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri için medya eğitimleri veriyor. Tamamen gönüllü olarak dostları ve yakın çevresine, “Saray ve Ritüel”, “Harem ve İktidar”, “İmparatorluk ve Mimarı”, “Sinan ve Süleymaniye”, “İnsan Zihninde Yolculuk (Arkeoloji Müzesi)” temalı dostluk turları gerçekleştiriyor.



Amatör olarak bahçıvanlık, astronomi, sanat tarihi ve arkeoloji ile ilgileniyor. Gazeteci olmasaydı astronomi okumayı hedefleyen Çapa, astronomiyle ilgili yayınları yakından takip ediyor.



