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Fuhuş kartvizitlerine 'süpürgeli' tepki

Başkentte bir vatandaş, caddelere atılan fuhuş kartlarını protesto için yerleri süpürdü.

Yaşam / 13 Şubat 2017 Pazartesi 15:28
Fuhuş kartvizitlerine 'süpürgeli' tepki

Başkentte bir vatandaş, caddelere atılan fuhuş kartlarını protesto için yerleri süpürdü.

Şerife Turhal isimli vatandaş, üzerinde müstehcen fotoğrafların bulunduğu fuhuş reklamı içerikli kartların yaygınlık kazandığını belirterek, bunu, Cebeci'de bir kaldırımın üzerindeki kartvizitleri süpürerek protesto etti.

Sokaklardaki bu durumun yaklaşık beş senedir devam ettiğini ve bu görüntülerden rahatsız olduğunu dile getiren Turhal, 'Yollarda yürürken utanıyoruz, ben başka ülkelere de gittim, sokaklarda böyle çirkin bir görüntü görmedim. Utanç verici bir görüntü, kadınlar adına utanç verici kadınların bedenlerinin böyle sokaklarda resim halinde pazarlanması...Kadın haklarından bahsedenler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde konuşanlar nerede?' ifadelerini kullandı.

Yetkililere, sokaklarda ve kaldırımlarda yürümeleri çağrısında bulunan Turhal, Hacı Bayram-ı Veli Camisi çevresi, Maltepe ve Kızılay gibi Ankara'nın merkezi pek çok bölgesinde yürüyemez hale geldiklerini kaydetti. Sokaklarda yürürken utandığını ve bir 'anne' olarak sokağı süpürdüğünü söyleyen Turhal, gençlerin geleceklerinin bu tür olumsuzluklar nedeniyle tehlike altında olduğunu savundu. Kaynak : AA

KızılayMüstehcenProtestoHacı Bayram-ı VeliFuhuş


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