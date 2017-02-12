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Teröristlerin gizli tüneli ortaya çıktı

Fırat Kalkanı operasyonun devam ettiği Suriye’nin El Bab kentinde hastane bölgesinde çok büyük bir tünel bulundu.

3. Sayfa / 12 Şubat 2017 Pazar 21:41
Teröristlerin gizli tüneli ortaya çıktı
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Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında geçtiğimiz haftalarda El Bab hastane tepesine sızan askerlerimizin tepeyi ele geçirdikten sonra düzenlenen canlı bomba saldırıları ile 15 askerimiz şehit olmuştu.

TSK'nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiği hastane tepesi bölgesinde yapılan aramalar neticesinde devasal bir tünel bulundu. Hastanenin alt kısmında bulunan ve aşağı şehir merkezine doğru uzayan devasal tünelin 15 askerimizin şehit edilmesinde canlı bombaların geçişinde kullanıldığı tespit edildi. Kontrolün önemli ölçüde sağlandığı Elbab'ın düşmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

TSK, El Bab'da stratejik öneme sahip tepelerin TSK'nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiğini duyurmuştu.





Kaynak : İHA

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