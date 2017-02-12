Önceki gün El Bab'da yaralanarak Gaziantep'e getirilen 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sedat Atalay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Atalay'ın şehadet haberi, Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli semtindeki Merdiven köyünde yaşayan ailesine Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince verildi.



Tunceli'de görevliyken Suriye'ye giden Atalay'ın bekar olduğu ve 2'si kız 3 kardeşi bulunduğu öğrenildi.



Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Atalay'ın naaşı askeri uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi. Erzurum'da Hava Meydan Komutanlığında bir tören düzenlendi.







Törene Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, şehidin yakınları ve çok sayıda Erzurumlu katıldı.







Törende gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Sinan, annesi Fadime ve kardeşi Resul Atalay'ı Bakan Recep Akdağ sarılarak teselli etmeye çalıştı. Şehidin özgeçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından tören sona erdi. Törenin ardından şehidin naaşı Mareşal Fevzi Çakmak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





Kaynak : İHA