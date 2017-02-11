USD (Alış - Satış) : 3,67 - 3,68 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Eşi ve çocuklarını rehin aldı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesinde, bir vatandaş araç içerisindeki eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı.

3. Sayfa / 11 Şubat 2017 Cumartesi 22:12
Eşi ve çocuklarını rehin aldı
Video için tıklayın

Şanlıurfa'da eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin alan kişi polis tarafından ikna edilmeye çalıştı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye illçesi Direkli Mahallesi'nde ismli öğrenilemeyen kişi otomobildeki eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde müzakereci polisin ikna çabalarına rağmen rehin alan kişi kaçtı.





Kaynak : İHA

PolisRehinSağlık EkibiRehine Krizi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı