Eşi ve çocuklarını rehin aldı

Şanlıurfa'da eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin alan kişi polis tarafından ikna edilmeye çalıştı.



Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye illçesi Direkli Mahallesi'nde ismli öğrenilemeyen kişi otomobildeki eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı.



Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.



Güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde müzakereci polisin ikna çabalarına rağmen rehin alan kişi kaçtı.











Kaynak : İHA