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Arda Turan: Başından beri Erdoğan'ı destekliyorum

Arda Turan, "Ben başından beri Erdoğan'ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum." dedi.

Siyaset / 12 Şubat 2017 Pazar 12:09
Arda Turan: Başından beri Erdoğan'ı destekliyorum

Barcelona'da futbol hayatını sürdüren Milli yıldız Arda Turan, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği teklifini desteklediğini açıklamıştı.

'PİŞMAN DEĞİLİM'
16 Nisan'daki referandumda 'evet' oyu kullanacağını söyleyen Arda Turan, açıklamalarından dolayı pişman olmadığını söyledi.

'BAŞINDAN BERİ ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUM'
Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Milli yıldız, 'Ben başından beri Erdoğan'ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum.' dedi.

Arda Turan, oyunu açıklamaktan rahatsız olmadığını ancak düşmanca ortamdan dolayı mutsuzluk yaşadığını sözlerine ekledi.

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