Başına 1 milyon dolar ödül kondu!

Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karışı peşmerge ve YPG saflarında savaştıktan sonra Danimarka'ya dönen ve hakkında 'yabancı savaşçılar' yasasına dayanarak dava açılan Joanna Palani, katıldığı operasyonlarda 100'e yakın DEAŞ militanının ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle terör örgütünün 1 numaralı hedefi haline geldi.



DEAŞ halen Danimarka'da hayatını sürdüren kadının başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı. İran kökenli 23 yaşındaki genç kadının, Eylül 2015'te Suriye'ye geri dönmesini önlemek için pasaportuna el konulmuştu. Palani yasağı delerek bölgeye geri dönmüş, ülkesine dönüşünde de Doha'ya kadar gittiğini itiraf etmişti.





