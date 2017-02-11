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Başbakan Yıldırım müjdeyi Antalya'da verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Antalya'da STK temsilcileriyle buluştuğu toplantıda konuştu. Yıldırım, Antalya'nın artık eğitimde de öncü olacağının müjdesini verdi.

Güncel / 11 Şubat 2017 Cumartesi 20:37
Başbakan Yıldırım müjdeyi Antalya'da verdi!
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Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da STK Temsilcileri ile buluştu. 


İşte Başbakan'ın açıklamaları:

'2023'te dileğimiz, ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine taşımak. Bunu hep birlikte başaracağız. Ülkemizde devam eden kalkınma hamlesinden Antalya'da nasibini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği şehir hastanesini de başlatacağız. Hayırlı uğurlu olsun.' 'Değerli Antalyalılar yolları böldül hayatları birleştirdik, yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Bölünmüş yol çalışmaları hızla devam ediyor. 431 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. Antalya sadece turizmin değil aynı zamanda tarımında başkentidir.'
 
'5 ÜNİVERSİTE DAHA GELECEK'

'Antalya yakında eğitimin başkenti de olacak. 5 üniversite var 5 üniversite daha gelecek. Antalya'yı Konya'ya Kayseri'ye hızlı trenle bağlayacağız. Burdur'u da ayrı bir hatla Antalya ve Eskişehir'e bağlayacağız. Turizmin gözbebeği Antalya'aya ne kadar hizmet etsek azdır. Heleli hoş olsun.' 'Gelelim asıl meseleye. Değerli kardeşlerim her zaman bir yandan hizmet yaptık bir yandan vesayet odakları ile mücadele ettik. 2002'de tek başına iş başına dedik başa geldik. Ne güzel dedik. Ama Ankara'ya gittik baktık ki her taraftan bir kafa uzanıyor. Merhaba biz yeni ortaklarınızız dediler. Haksız ortaklar birden bire peyda oldu. İlk denemelerini 2007'de yaptılar. İcat çıkardılar. Siz cumhurbaşkanını seçemezsiniz 367 lazım dediler. BUnu vesayet odakları çıkardı. CHP'de sözcüsü oldu.'

'Esasen değerli kardeşlerim bu gün yaptığımız iş yarım kalan işin tamamlanmasıdır. Cumhurbaşkanını halk seçiyorsa yetkiyi halk veriyorsa sorumluluğu da yine siz vereceksiniz. Getirilen bu değişiklik yetkiyi veren Cumhurbaşkanına halk sorumluluğu da veriyor. Söylenenleri duydukça kanımız donuyor. Sanki değişiklik hiç konuşulmamış. Rejimin elden gittiği falan yok. Elden giden vesayet. Bu anayasa değişikliği yapıldığında 15 Temmuz çılgınlığını yapanları göremeyeceksiniz. Çünkü millet işe koydu.'

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