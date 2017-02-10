YGS'nin ilk provası Trabzon'da yapılacak

Sınavda öğrencilere ÖSYM sınavlarının birebir tatbikatı yaptırılacak. ÖSYM'nin yaptığı son değişiklikler de bu sayede öğrencilere aktarılacak ve 12 Mart 2017'de yapılacak YGS sınavı için tecrübe kazanılmış olacak.



YGS'nin ilk prova deneme sınavı soruları İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri ve KTÜ akademisyenlerinden oluşan 43 kişilik “Sınav Soru Hazırlama Komisyonları” tarafından yazıldı. Sınav kitapçıkları Karadeniz Teknik Üniversitesi matbaasında basıldı.



Geçtiğimiz yıllarda yapılan YGS Prova sonuçlarının ÖSYM tarafından yapılan YGS sonuçları ile tutarlılık göstermesi YGS PROVA sınavların önemini artırmakla beraber öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlıyor.



Türkiye genelinde başka bir örneği olmayan ve ilk kez Trabzon'da düzenlenen bu sınav 12 Şubat 2017 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak, toplamda 26 sınav merkezindeki 275 sınav salonunda 690 idareci ve öğretmenin gözetiminde 10 bin 33 öğrenciye sınav yapılacak.



Çevre illerden öğrencilerin de katıldığı sınava 12. sınıfta okuyan ve mezun öğrenciler başvurdu.



Öğrenciler, 'trabzonarge.meb.gov.tr' internet adresinden temin edecekleri sınav giriş belgesi ve kimlik kartlarıyla sınava girebilecek ve sınavda ÖSYM kuralları geçerli olacak. Sınav günü öğrencilere verilecek olan kalem, silgi ve kalemtıraşlar da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edildi.



Sınav cevap anahtarı, sınavdan sonra 'trabzonarge.meb.gov.tr' internet adresinden yayınlanacak. İl düzeyinde okul türleri ve ilçelere göre sınav analizleri Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibince yapılarak sonuçları açıklanacak.



Kaynak : İHA