Yandex navigasyon uygulamasına park yerlerini ekledi

Yandex Navigasyon ve Haritalar, trafikte geçirilen zamanı azaltmak amacıyla uygulamasına sürücülere varış noktalarına en yakın ücretsiz ve ücretli park yerlerini gösteren yeni 'park yerleri' özelliği ekledi. İlk aşamada İstanbul'daki sürücülerin kullanımına sunulan bu özellik, önümüzdeki dönemde başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin diğer illerine doğru yaygınlaşmaya devam edeceği açıklandı. Yandex Navigasyon'da varış noktasına yaklaşırken arayüze eklenen 'P' butonuna tıklayan kullanıcılar harita üzerinde açık ya da kapalı otopark seçeneklerini ve otoparkların ücretsiz mi ya da ücretli mi olduğunu görebilecek.



İstanbul'un farklı bölgelerindeki 5 bin 496 ücretli ve bin 359 ücretsiz olmak üzere toplam 6 bin 855 otopark noktası Yandex Navigasyon'un haritasına eklendiği açıklanırken, uygulamaya eklenen otoparkların 6 bin 144'ü açık, 711'i kapalı olarak hizmet verdiği bildirildi.



Ayrıca sokak üzerine park edilebilecek 1566 park yeri bilgisi de kullanıcılarla paylaşılıyor.







Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Yandex Navigasyon ve Haritalar'ı sürekli geliştirerek kullanıcılarımızın trafikteki en önemli yardımcısı olmak istiyoruz. Trafikteki problemlere çözümler bularak hayatı kolaylaştırmak ve kullanıcılarımıza zaman kazandırmak en büyük hedefimiz. Park yerlerini gösterme özelliğinin de yoğun olarak kullanılacağına inanıyoruz. Navigasyon uygulamalarının dünyadaki örneklerine baktığımızda henüz park problemine kesin bir çözüm getirilemediğini görüyoruz. Biz Yandex olarak bu özelliği Türkiye'de kullanıcılarımızın hizmetine sunma çevikliğini gösterdik. Bu açıdan bakıldığında park yerleri özelliği öncü kimliğimizin en güzel örneklerinden biri oldu. İstanbul'daki park yerleri özelliğiyle eş zamanlı olarak kullanıcılarımızın deneyimini iyileştirmek için İstanbul haritamızı da kapsamlı bir şekilde güncelledik'.



Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt, önümüzdeki dönemde Türkiye'de ilk olacak bir dizi yeni özelliği daha hizmete sunacaklarını belirtti.



Kaynak : İHA