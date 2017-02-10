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WhatsApp'a müthiş özellik

Kullanıcılarına daha öncesinde uctan uca şifreleme sistemini sunan WhatsApp, kullanıcıların güvenliğini daha da arttırmak için iki aşamalı doğrulama sistemini yayınladı.

Teknoloji / 10 Şubat 2017 Cuma 18:16
WhatsApp'a müthiş özellik

Bu özellik sayesinde, sizin hesabınızla uygulamaya giriş yapmak isteyenlerin işi ciddi anlamda zorlaşıyor.

WhatsApp uygulamasını açıp Ayarlar/Hesap/İki Aşamalı Doğrulama/Aktif Et adımlarını takip ederek özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Daha sonrasında ise sizden 6 haneli bir kod girmeniz istenecek. İstediğiniz kodu belirledikten sonra özelliği kulanabilirsiniz.

Milliyet gazetesinin haberine göre telefon değiştirdiğinizde veya WhatsApp'ı telefonunuza yeniden kurduğunuzda, WhatsApp sizden SMS onayının yanı sıra bu 6 haneli şifreyi de istiyor. Şifreyi unutursanız WhatsApp'ı 7 gün süreyle kullanamıyorsunuz. 7 günün sonunda ise tüm geçmiş yazışmalar silinerek SMS onayı ile uygulamaya erişebiliyorsunuz.

Şifreyi unutma riskine karşı WhatsApp'ın e-mail alternatifi de bulunuyor. İki adımlı doğrulama özelliğini kullanmak istediğinizde uygulama size isteğe bağlı olarak e-mail adresi soruyor. Şifreyi unuttuğunuzda e-mail ile doğrulama yapabiliyorsunuz. Fakat e-mail adresi belirtmediyseniz WhatsApp 7 gün boyunca kullanılamıyor.

Özellik kullanıcılara kademeli olarak dağıtıldığından "iki aşamalı doğrulama"yı uygulamada göremeyenler endişelenmesin. Çünkü özellik kısa sürede tüm kullanıcılara ulaştırılacak.


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