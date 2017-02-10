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Türk iş adamları Bangkok'ta mahsur kaldı

Türkiye’nin çeşitli illerinden 37 iş adamı, iş gezisi için gittikleri Tayland’ın başkenti Bangkok’ta havalimanında mahsur kaldı.

Dünya / 10 Şubat 2017 Cuma 11:04
Türk iş adamları Bangkok'ta mahsur kaldı

İçlerinde Trabzonlu iş adamı Lokman Sadıklar'ın da bulunduğu Türkiye'nin çeşitli illerinden 37 iş adamı, iş gezisi için gittikleri Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dönüş için havalimanına gittiklerinde büyük bir şokla karşılaştı. Katar Havayolları ile Türkiye'ye dönmek için havalimanına giden 37 iş adamına valizleri teslim edilip uçağa binecekleri sırada uçağın iptal edildiği bildirildi.

8 saattir havalimanında bekleyen iş adamlarına iptal konusunda herhangi bir açıklama yapılmaması sinirlerin gerilmesine neden oldu. İşadamları karşılarında hiçbir muhatap bulamazken, gümrük işlemlerinin ardından valizlerini teslim eden iş adamları valizlerini geri alıp yeniden Tayland'a giriş yapmak için uğraş verdiklerini belirttiler.

Valizlerini aldıktan sonra Türkiye'ye dönmek için alternatif arayacak olan iş adamları havalimanında herhangi bir yetkiliye de ulaşamıyor. Türkiye Büyükelçiliği ile de irtibat kuramayan iş adamlarının Bangkok Havalimanındaki gergin bekleyişleri 8 saattir devam ediyor.

Kaynak : İHA

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