Büyükanne maaşına nasıl başvurulacak?

Torununa bakan büyükanne maaşı olarak nitelendirilen bakıcı desteği, Bakan Mehmet Müezzinoğlu tarafından kamuoyuna paylaşıldı. Büyükanne maaşı başvurusu nasıl yapılacak? İşte başvuru detayları...



Büyükanne maaşı ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Peki, torununa bakan büyükanne maaşı ne zaman ödenecek? Başvuru şartları neler olacak? Bir süredir hükümetin ve iş dünyasının gündeminde olan ‘büyükanne projesinin' detayları kısa süre önce belli olmuştu. Proje, İstanbul ve Bursa illerinde, seçilecek 5 bin aileden pilot uygulama olarak başlıyor. Çalışan annelerin çocuklarına bakacak olan büyükanneler, 65 yaşından büyük olmayacak. Uygulama kapsamında da büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u olan 425 lira ödenecek.



'MART AYI İTİBARİYLE PROJENİN FİİLEN UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ'



Müezzinoğlu konuşmasına şöyle devam etti: 'Büyükanne Projesi bugün dünyada ilk defa uygulanan proje bazlı da olsa uygulamaya sokulan bir proje olacak ve bakanlıklarımıza ve paydaşlarımıza ait bir proje olmuş olacak. O nedenle paydaşlarımıza da değerli bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bu protokolden sonra bu ay talepleri alacağız. Bu talepleri ay sonuna kadar değerlendirmesini yaptıktan sonra Mart ayı itibariyle projenin fiilen uygulamasına geçeceğiz. Burada öncelikle aile seçiminde veya büyükanne seçiminde çok detaya gitmeyen temel kriterlerimiz olacak. Bunlardan birincisi doğum yapmış annenin asgari 1 yıllık geriye dönük sigortalı olmasını arayacağız. Ondan sonra doğum yapmış çocuğunun ilk 1 yaşının içinde olması lazım bu 1 yılı görelim. Zaten ilk 6 ayda yasal farklı hakları var.'



'65 YAŞ CÜMLESİNİ KULLANIYORUZ AMA 65 YAŞI GEÇEN OLAMAZ ANLAMINDA DEĞİL'



Gelir düzeyi düşük olan ailelerin üzerinde gitmeyi planladıklarını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, 'Bu da annenin gelirinin 2 asgari ücretin altında olması ailenin de baba da çalışıyorsa toplamın 3 asgari ücreti geçmeyecek şekilde olması. Bazı detay kriterlerde süreç içinde ilk doğumlara dağılımı, ikinci doğum dağılımı, üçüncü çocuk dağılımı gibi dağılımlarda belirli kriterlerimiz, normal doğum sezaryen doğum kriterlerimiz gündeme gelebilir bunlar süreç içinde bizim yarın veri olarak 6 bin aileyi analiz ederken uzun vadeli projenin veya genişletilebilecek projenin veri tabanını oluştursun diye belirli kriterleri de önümüzdeki süreçte kamuoyuna deklare edecek detaylarımızı da netleştireceğiz. Büyükannenin sağlıklı olması, bir toruna çocuğa bakabilecek sağlık dinamiklerinin olması, burada 65 yaş cümlesini kullanıyoruz ama 65 yaşı geçen olamaz anlamında değil. Hakikaten aile uygunsa büyükanne de sağlıklıysa dinamikse diğer veriler uygunsa tek arayacağız o büyükannenin o çocuğu 8-9 saat hakkından gelebilecek, yanında olabilecek bir noktada olup olmaması. Bütün bunları da genel ilkeleriyle söylemiş olayım' açıklamasında bulundu.



'425 LİRA KATKI SAĞLAYACAĞIZ BÜYÜKANNEYE'



'Net asgari ücretin yüzde 30'u yani 425 lira katkı sağlayacağız büyükanneye' diyen Müezzinoğlu, 'İlleri de hızla söyleyeyim. İstanbul bin aile, İzmir bin aile, Bursa bin aile, Ankara 500 aile, Kayseri 500 aile, Sakarya 500 aile, Antalya 500 aile, Konya 500 aile, Tekirdağ 500 aile olarak bu proje çalışmasının kapsamı içinde yer alacak ifadelerini kullandı.



'GELENEKSEL AİLE MODELİNİ DE GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ise geleneksel aile bağlarını daha da güçlendirecek ve kadın istihdamını da arttıracak bir projenin protokolünü imzalayacaklarını ifade ederek, 'Torununa bakan büyükanneye ekonomik destek projesini biz bakanlığımız olarak çalışıyorduk. Sayın Çalışma Bakanımız da paydaşlarımızla birlikte böyle bir projenin hazırlığındaymış. Bunu öğrenince birlikte bu projeyi yürütmeyi amaçladık. Bu projenin iki amacı var. Birincisi kadın istihdamını desteklemek, ikincisi de geleneksel aile bağlarını kuvvetlendirmek nesiller arası iletişimi ve etkileşimi arttırarak aile kurumunu daha da güçlendirmek. Yoğun çalışma temposunda özellikle de çekirdek ailelerin çoğaldığı dönemde geleneksel aile dediğimiz geniş aile modelinin azaldığı günümüzde aileler arası görüşme etkileşim gün geçtikçe azalmakta. Bu projeyle biz torununa bakan büyükanneler yani anneanne babaannelerle geleneksel aile modelini de güçlendirmeyi hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.



TORUNUNA BAKANA MAAŞ HANGİ KOŞULLARDA VERİLECEK?



Hangi statüyle, koşulları ne olacak ve hangi desteği vereceğiz, onun rakamlarını bu ay sonuna doğru açıklarız, illeri de açıklarız. Şu anda çalışmalar olgunlaştı fakat bir rakam telaffuz etmeyeyim. Tamamı netleşince şu illerde şu çerçevede şu kadar ailede yapacağız diyeceğiz. Farz edelim önce bin ailenin altı aylık sürecini gözlemleyeceğiz. Altı ay sonra bu projedeki verimlilik ne oldu, memnuniyet ne oldu, biz bu projeyi yaygınlaştırabilir miyiz? Onu da ikinci altı ay için değerlendirerek yol haritası belirleyeceğiz.



Hem anneanne hem babaanne olması durumunda sadece birine destek verilecek. Biz ilk önce emzirme çağı ve 3 yaşına kadar olan döneme bakıyoruz. Bu yarı zamanlı işten kopmasın, anne tam zamanlı çalışsın, biz bu katkıyı annene verelim. Ama pilotu görmeden bir şey diyemeyiz.”