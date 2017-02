Başbakan Yıldırım: Yük paylaşımında kimse cimrilik göstermesin

Başbakan'ın konuşmasından satır başları;



BM kurulduğu günden bu güne kadar uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara çok değişiklik göstermiş ve boyut olarak farklı bir durum tezahür etmiştir. Bununla birlikte uluslararası barış ve istikrarın temini için uluslaraarıs platform hala BM olmaya devam etmektedir.



'ONUR DUYUYORUZ'



Türkiye'nin barışa yönelik çabalarının bugün sonucunu görmekten büyük onur duyuyoruz. İlişkilerimizi dış ülkelerle geliştirdik ve geliştirmeye gayret ediyoruz.



'TÜRKİYE BM'NİN BARIŞ VE KARDEŞLİK ÇABALARINA KATKI SAĞLAMAKTA'



Türkiye bir çok konuda BM'nin barış ve kardeşlik çabalarına katkı sağlamaktadır. Türkiye uluslararası insani zirveleri gerçekleştirmekte ve gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki bağların sağlanmasında büyük katkı sağlamaktadır.



SURİYE VE IRAK



Suriye ve Irak'taki yaşanan gelişmeleri DEAŞ ile mücadele konusunu PKK/YPGPYD gibi terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetleri ülkemizin bu konudaki hassasiyetlerini sayın genel sekreter ile paylaşma fırsatı bulduk ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için yapılması gereken işler atılması gereken adımlar konusunda da görüşlerimizi ifade etme fırsatı bulduk.



Halep'te son yaşanan olaylardan sonra ateşkesin temin edilmiş olması ve Halep'ten çıkan sivillerin emniyete alınıp onlara gerekli yaşam imkanlarının sağlanması konusunda da yine Türkiye öncü rol oynamış ve onbinlerce insana kalacak yer yiyecek aş imkanı sağlamıştır.



'3 MİLYON MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ'



Türkiye esasında Suriye ve Irak'ta yaşanan sorunların başladığı ilk günden bu yana insani bakımdan bu yana bir çok gayreti ortaya koymuş ve bugün 3 milyon civarında mülteciye ev sahipliği yapmaktadır ve bunu yaparken de doğrusu başka ülkelerden kayda değer bir destek almadan bunu başarmış durumdadır. Bunu da tüm dünya görmekte ve bilmektedir.



KIBRIS MESELESİ



Kıbrıs'ta devam eden barış görüşmelerinin olumlu bir sonuca ulaşması bakımından Türkiye olarak her zaman tutumumuzu sürdüreceğiz. En önemlisi Kıbrıs halkının geleceğinin teminat altına alınması ve beklenmedik tatsız bir olayın yaşanmamasıdır. Güvenlik ve garantörlük Türkiye için vazgeçilmez hususlardır. Bu adada kurulacak yeni yönetim şeklinde adil eşit her iki tarafın temsil edileceği bir yapının oluşturulması da olmazsa olmaz hususların başında gelmektedir.



'15 TEMMUZ'LA İLGİLİ AYDINLATICI BİLGİLER VERDİK'



Ortadoğu barış sürecindeki ve görüşlerimizi de bu toplantıda sayın Genel Sekreter ile paylaşma fırsatı bulduk. Ayrıca üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi 15 Temmuz'da ülkemizde yaşanan darbe girişimi ve bunların sorumluları hakkındaki bazı konularda da aydınlatıcı bilgiler verdik. Bu konuda BM'nign üstleneceği rol olup olmadığı konusunu değerlendirdik.



'TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİ'



Bilinmelidir ki Türkiye bir hukuk devletidir. Darbe girişimine kalkışanların da hukuk çerçevesinde karşılığını vermesinden daha doğal bir şey yoktur.



Ben yeni Genel Sekretere de yeni görevinde başarılar diliyorum. Çok zor bir dönemde görevi devraldınız. Sizin görev sürecinizde de her türlü sorunun çözümü için Türkiye gereken adımları atacak ve bu coğrafyadaki sorunların çözümü konusunda katkı sunmaya devam edeceğiz.