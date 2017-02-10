ABD’den Mogherini’ye İran nükleer anlaşması teminatı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde, Amerikan yönetiminin İran ile yapılan nükleer anlaşmanın uygulanmasına bağlılıklarını ifade ettiklerini söyledi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Washington’da bulunan Mogherini, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Dış İşleri Bakanı Rex Tillerson ve Trump Danışmanı ve damadı Jared Kushner ile bir araya geldi.



Beyaz Saray ve Dışişleri’ndeki toplantılardan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mogherini, ABD başkentine yaptığı ziyaretini amacının P5+1 ülkeleri ile İran arasından 2015’te imzalanan nükleer anlaşmasını görüşmek olduğunu dile getirdi.



Trump yönetiminin nükleer anlaşmaya yaklaşımının Çin ve Rusya gibi anlaşmanın diğer taraflarını kaygılandırdığını anlatan Mogherini, 'Anlaşmanın uygulanmasına sadık kalınacağına yönelik toplantılarda duyduklarımdan tatmin oldum.” ifadelerine yer verdi.



ABD’li yetkililerle Rusya’nın başta Ukrayna olmak üzere doğu Avrupa’daki faaliyetlerini de konuştuklarını belirten Mogherini, Rusya’nın Ukrayna iç savaşının çözümü için 2015 yılında Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa arasında Belarus’un başkenti Minsk'te imzalanan anlaşmaya sadık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.



Trump yönetiminin İran'ı 7 Müslüman ülkeye uygulanan vize yasağına dahil etmesi ve Tahran’ın art arda yaptığı balistik füze denemesi, Washington ile Tahran arasındaki ipleri germiş durumda.



ABD yönetimi İran'a sözlü olarak uyarıda bulunurken 25 İran vatandaşı ve kuruluşuna da balistik füze denemesinden dolayı yaptırım uygulamıştı.



Kaynak : AA