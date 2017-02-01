Tutukluları taşıyan cezaevi aracı devrildi

Edinilen bilgilere göre, olay, TEM'de Mahmutbey gişelerinin çıkışında meydana geldi. Seyir halinde olan bir cezaevi aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı.



Yan yatan araca müdahale etmek için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



Kaynak : İHA