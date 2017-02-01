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Şamil Tayyar'dan Bekir Coşkun'a sert tepki

Sözcü yazarı Bekir Coşkun Cumhurbaşkanlığı sisteminin önünü açacak olan Anayasa değişikliği üzerinden millete küfür ve hakaretler yağdırdı. Demokratik bir tercih olarak değişikliğe ‘EVET’ diyecek olanlara ağza alınmayacak kelimelerle kin kusan Coşkun’a Şamil Tayyar'dan yanıt geldi.

Güncel / 1 Şubat 2017 Çarşamba 02:04
Şamil Tayyar'dan Bekir Coşkun'a sert tepki
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Beyaz Tv'de ekrana gelen Son Söz programında konuşan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar " Bekir Coşkun gibi yaratmadığı için bile bizim Allah'a sonsuz defa şükretmemiz lazım. Bu bile bir şükür sebebidir." dedi.

KENDİNİ YONTAMAMIŞ

Bekir Coşkun'un boş zamanlarda ağaç yonttuğunu ancak kendini yontamadığını söyleyen Tayyar "Bekir Coşkun gibiler toplumdan soyutlanmış adamlar. Ayıptır! İnsanlara böyle ağız dolu küfürler edilir mi? Bekir Coşkun Çayyolu'nda villasının alt katında ağaç yontar. Gazeteye bile gelmez. Arada da yazı yazar. Anlaşılan o ki ağaç yontarken kendini yontamamış. Bunlar toplumdan kopuk ve toplumu anlamayan bir bodrum katında yazı yazan adamlar." dedi.

ALLAH'A ŞÜKRETMEMİZ LAZIM

Tayyar sözlerini şöyle sürdürdü;

Bunlardan toplumu anlamalarını da beklemiyoruz zaten. Siz bu memlekette evet oyu verecek insanlara açık açık küfür ediyorsunuz. Ayrıştırıyorsunuz, ötekileştiriyorsunuz ama sonrada aydınım, entelektüelim diye de geçiniyorsunuz. Bu zihniyetin bu ülkede iktidar olduğunu düşünün. Allah korusun .Bunlar insanları keserler vallahi keserler. Bunlar laik faşistler. Bunlar yontulmamış adamlar. Böyle aşağılık bir yazı olabilir mi? Bu yazı bile milyonların "Evet" demesi için yeterli bir nedendir. Bekir Coşkun gibi yaratmadığı için bile bizim Allah'a sonsuz defa şükretmemiz lazım. Bu bile bir şükür sebebidir.

İZAHI YOK

CHP'li Elif Doğan Tükmen'in 1 milyon 200 bin Tl'lik haberleşme faturasının hiçbir izahı olmadığını da söyleyen Tayyar " Halk adına siyaset yapıyorsanız verilen imkanları hoyratça kullanamazsınız. Hiçbir şey CHP'li Elif Doğan Türkmen'in yanlışını örtmez. CHP'nin bu vekille ilgili karar alması gerekir." diye konuştu.

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