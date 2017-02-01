USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,79 EURO (Alış - Satış) : 4,06 - 4,06

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım ödül töreninde konuşuyor!..

Jaguar Land Rover Çin'deki 6 bin 438 aracını geri çağırıyor

Jaguar Land Rover, emniyet kemerlerindeki kusur nedeniyle Çin'deki 6 bin 438 aracını geri çağırıyor.

Ekonomi / 1 Şubat 2017 Çarşamba 07:17
Jaguar Land Rover Çin'deki 6 bin 438 aracını geri çağırıyor

Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, işlemleri 24 Şubat'ta başlayacak geri çağırmaların, emniyet kemerlerindeki kusurdan kaynaklandığı belirtildi. Geri çağırmanın, 12 Haziran-26 Ekim 2016'da üretilen 2016 ve 2017 model ithal Range Rover modelleri ile13 Haziran-16 Ekim 2016'da üretilen 2017 model ithal Jaguar XE ve Jaguar F-TYPE modellerini kapsadığı duyuruldu.

Açıklamada, arızalı araçların ücretsiz onarılacağı vurgulandı.

Volkswagen da geçen ay Çin'deki 49 bin aracını hız kontrol sistemi ve fren donanımındaki kusurlar nedeniyle geri çağırmıştı.

Kaynak : AA

KarantinaÇinRange RoverJaguar


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TRUMP FETÖ’YÜ VERMEK ZORUNDA!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı