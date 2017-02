Brexit'in ilk bölümü parlamentodan geçti

İngiltere Parlamentosunda, ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısının ilk oylaması yapıldı.



KOMİSYON GÖRÜŞMELERİNE GEÇİLECEK



"Brexit Yasa Tasarısı"na ilişkin dün İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda başlayan 2. tur görüşmeleri, bu akşam yapılan oylamayla tamamlandı. Oylamada, 114'e karşı 498 oyla tasarının komisyon görüşmeleri aşamasına taşınmasına yeşil ışık yakıldı.



İKİ MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ



Bu arada, oylamanın hemen öncesinde, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekilleri Rachael Maskell ile Dawn Butler'ın, tasarıyı protesto etme amacıyla Gölge Kabineden istifa etmeleri dikkati çekti.



PARLAMENTO BİNASI ÖNÜNDE EYLEM YAPILDI



Öte yandan, İngiliz vekillerin içeride oylama yaptığı sırada, tarihi parlamento binasının önünde de oylamayla eş zamanlı olarak protesto gösterisi düzenlendi. Barışçıl geçen protestoda eylemciler vekillere, "Brexit için hayır oyu kullanın" çağrısında bulundu.



Anayasa Mahkemesinin, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin işletilmesinin parlamentonun onayıyla olması gerektiği yönündeki kararı üzerine hükümet geçen hafta, bu yetkinin Bakanlar Kuruluna devredilmesini öngören bir yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.



İngiliz Parlamentosuna sunulmuş gelmiş geçmiş en kısa yasa tasarılarından biri olarak nitelendirilen metin, 2 maddeden oluşuyor ve sadece yetki devrini içeriyor.



Brexit Bakanı David Davis, yasa tasarısının İngiltere'nin AB'den ayrılıp ayrılmamasıyla veya nasıl bir yol izleyerek ayrılmasıyla ilgili olmadığını, "Sadece parlamentonun, halkın zaten verdiği bir kararı hayata geçirmesi için yetkilendirilmesini öngördüğünü" söylüyor.



YASAMA PROSEDÜRÜ



Yasa tasarısı bundan sonraki aşamada komisyona havale edilecek. Gelecek hafta başlayacak komisyon görüşmeleri aşamasında, muhalefet partilerinin yasa metninde çok sayıda değişiklik talep etmesi bekleniyor.



Tasarı komisyon aşamasının ardından 3. kez görüşülerek oylanacak ve parlamentonun üst kanadını teşkil eden Lordlar Kamarası'na gönderilecek. Taslağın yasaya dönüşmesi için parlamentonun her iki kanadının da onayı gerekiyor.



Lordlar Kamarası'nda yasada herhangi bir değişiklik istenirse metin yeniden Avam Kamarası'na gönderilecek ve görüşülüp oylanarak Lordlara iade edilecek. Lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam edecek.



Lordların onayını alması halinde tasarı son onay ve yürürlük için kraliçeye sunulacak.



Hükümet yasanın en geç 7 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesini hedefliyor. Böylece Başbakan Theresa May, 9-10 Mart tarihlerinde Brüksel'deki AB zirvesinde 50. maddenin işletilmesi için resmi bildirimini yapabilecek. May, daha önce 50. maddenin mart sonundan önce işletileceğini vadetmişti.



50. maddenin işletilmesinin ardından resmi olarak başlayacak müzakere süreciyle İngiltere 2 yıl içinde AB'den ayrılmış olacak.



İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı. Kaynak : AA