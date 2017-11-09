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Yolcu otobüsüyle eroin taşıyan iki kişi yakalandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde gerçekleşen operasyonda iki kişiye ait valizlerden 6 kilogram eroin ele geçirildi.

3. Sayfa / 09 Kasım 2017 Perşembe 15:33
Yolcu otobüsüyle eroin taşıyan iki kişi yakalandı

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmalar kapsamında Dilovası'nda bir otobüse gerçekleştirilen operasyonda otobüsteki iki yolcuya ait valizlere zulalanmış 6 kilogram 167 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin otobüste yolcu olarak bulanan şahıslar tarafından doğu illerden temin edinildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan iki kişi ise çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

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