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Yaşar Kemal köyünde anıldı

Dünyaca ünlü usta yazar Yaşar Kemal, Seyhan Belediyesi ile Yaşar Kemal Vakfı’nın düzenlediği ’Yaşar Kemal Sanat Günleri’ etkinliği kapsamında doğum yeri olan Osmaniye’nin Gökçedam köyünde anıldı.

Yaşam / 09 Kasım 2017 Perşembe 17:21
Yaşar Kemal köyünde anıldı

Seyhan Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı'nın birlikte yürüttüğü organizasyonla Gökçedam köyünde anma programı düzenlendi.

Törene ünlü yazarın eşi Ayşe Semiha Baban'ın yanı sıra sanatçı Zülfü Livaneli, yazar Nebil Özgentürk, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Yaşar Kemal'in eşi ve dostları ilk olarak park içerisindeki Yaşar Kemal Kültür Evi'ni gezdi. Gezinti sırasında Baban, Yaşar Kemal ile olan anılarını davetliler ile paylaştı.

Basın mensuplarına ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Baban, Yaşar Kemal ile en son Kültür Evi'nin açılışına geldiklerini belirterek, 'Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde bir aydır Yaşar Kemal'i anma programları dolu dolu devam ediyor. Tam da istediği gibi dolu dolu, çocuklarla, gençlerle, onun heyecanını da hala yaşıyoruz' dedi.

Sanatçı Zülfü Livaneli ise 'Yaşar Kemal'i tüm dünyada anıyoruz ancak onu kendi toprağına, kendi insanlarının arasında, kendi doğduğu büyüdüğü insanların arasında anmak bambaşka bir şey. Sanki şuradan bir yerden gülerek çıkacakmış gibi geliyor şakacı haliyle. O yüzden hepimiz heyecanlıyız. Yaşar Kemal hep böyle hep aramızda kalacak, bizden sonraki kuşaklara da' diye konuştu.

Konuşmaların ardından basın mensuplarının isteği üzerine Kültür Evi'nin bahçesinde sanatçı Livaneli 'Merhaba' şarkısını Yaşar Kemal için söyledi.

Program, İnce Memed heykeline ziyaretin ardından son buldu. Kaynak : İHA

Zülfü LivaneliLivaneliBelediye BaşkanıYaşar KemalNebil Özgentürk


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