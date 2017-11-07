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Hayat Sırları 2. Yeni Bölüm 4.Fragman (8 Kasım 2017)

Star Tv'nin sevilen dizisi Hayat Sırları 2.yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayat Sırları 2. yeni bölüm 4. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Hayat Sırları 2. yeni bölüm 8 Kasım 2017 Çarşamba günü ekranlara gelecek. İşte Hayat Sırları 2. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 07 Kasım 2017 Salı 09:28
Hayat Sırları 2. Yeni Bölüm 4.Fragman (8 Kasım 2017)

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Hayat Sırları 2. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Hayat Sırları 2. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.

Hayat Sırları 2. yeni bölüm 8 Kasım 2017 Çarşamba günü ekranlara gelecek. İşte Hayat Sırları 2. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Hayat Sırları 2. Yeni Bölüm Fragmanı


HAYAT SIRLARI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Burak, hala unutamadığı büyük aşkı Seher'den geçmişin hesabını sormakta, Seher ise büyük sırrının açığa çıkmasından korkarak çok acı çekse de Burak' tan uzak durmaya çalışmaktadır.

Mustafa kapısına kadar dayanan korkutucu geçmişin ortaya çıkma ihtimali ile köşeye sıkışır.



Şirin'in çalıştığı kanalda oyunculuk teklifi alan Hakan yıllar sonra babasının kimliğine ulaşmıştır. Babasının ve ailesinin karşısına çıkmaya ve onlara hayatı zehir etmeye hazırlanmaktadır.

Kemal'in gizli mesleği açığa çıkmış, Mustafa'nın oğluyla ilgili bütün planları suya düşmüştür. Ayşen yıllar önce kurtulduğunu sandığı Seher'in tekrar oğlunun hayatına girdiğini öğrenince Seher ve ailesine büyük bir darbe indirir.


Yayın Günü: 8 Kasım Çarşamba
Yayın Saati: 20.00

Hayat Sırları DizisiOyunculukStar Tv


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