Hanife'ye dondurmacı sevgili şoku

Zuhal Topal'ın geçen sene sunduğu izdivaç programında eş arayan gelin adayı Hanife, tam 'Muradına eriyor' derken ihanete uğradı.



Duymayan Kalmasın'ın iddiasına göre Hanife, dondurmacı sevgilisi Furkan Alkoç tarafından aldatıldı.





İhanete uğrayan gelin adayı Hanife dondurmacı sevgilisinden hemen ayrıldı.



ANINDA FOTOĞRAFLARI SİLDİ



Hanife, Instagram'dan yaptığı aşk kokan fotoğraflarını da anında kaldı. Gelin adayı, bir kez daha hüsrana uğradı.