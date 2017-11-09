Bu da tatbikatmış!

FETÖ'cülerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay'a baskına giden Özel Kuvvetler Komutanlığı timindeki darbeciler verdikleri ifadelerde milletin aklıyla yine dalga geçti.

Son olarak, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Org. Salih Zeki Çolak'ı yere yatırıp ellerini kelepçeleyen ekipte yer alan, bu duruma karşı çıkan yüzbaşıyı da yaralayarak etkisiz hale getiren darbeci yarbay Halit Kazancı, 'Bunlar koruma tatbikatıydı' dedi.



Genelkurmay Çatı Davası'nın dünkü duruşmasında sorgusu yapılan Kazancı, Genelkurmay'a gelen ekibin başındaki yarbay Fırat Alakuş'un, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan 13 Temmuz'da 'diğer görevlere yönelik hazır olun' emri aldığını söyledi.



15 Temmuz'da 'koruma tatbikatı kapsamında Genelkurmay'a hareket ettiklerini' öne süren Kazancı, 'tatbikat' dediği o anları şöyle anlattı: 'Komutan (Salih Zeki Çolak) hızlı adımlarla içeri girerken, dışarıdan ateş sesleri geldi, komutanlar da yere yattı. Daha sonra koridora yöneldim, komutanın ellerinin bağlandığını gördüm, Genelkurmay Başkanı'nın emir astsubayı Serhat Pahsa, bu durumun Genelkurmay Başkanı'nın emri olduğunu söyledi.'



Kazancı, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın derdest edilmesine karşı çıkmaya çalışan Burak Akın'a ateş ederek yaralanmasına neden olduğunu da inkâr etti. Sanığın savunmasından sonra mahkeme heyeti salondaki ekrandan Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın derdest edilme anına ilişkin görüntüleri izletti. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, bu ekip içinde yer alan Kazancı'ya, 'Bu sen değil misin' diye sordu. Darbeci yarbay önce, 'Ben değilim' diye inkâr etmeye çalıştı ancak görüntülerin oldukça belirgin olması nedeniyle sonra, 'Ben bu görüntüleri ilk kez izliyorum, avukatımla birlikte inceledikten sonra beyanda bulunacağım' dedi. Darbeci Kazancı, Burak Akın'ın vurulma anına ilişkin de 'Ben vurmadım, ben o tarafa yöneldiğimde dışarıdan silah sesi geldi' diyerek yalanını sürdürdü.