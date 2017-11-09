Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yaşlı bir kadının çamurlu ayakkabılarını çıkararak bankaya girdiği fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Beypazarı'nda yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın, çamurlu ayakkabılarını çıkararak bankaya girdi.
Yaşanan bu anı gösteren fotoğraf karesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Olay, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun ziyareti sırasında 84 yaşındaki Şerife Cesur'un acil servis girişinde ayakkabılarını çıkarmasını akıllara getirdi.
Kaynak : İHA