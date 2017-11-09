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Bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yaşlı bir kadının çamurlu ayakkabılarını çıkararak bankaya girdiği fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yaşam / 09 Kasım 2017 Perşembe 09:14
Bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi

Beypazarı'nda yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın, çamurlu ayakkabılarını çıkararak bankaya girdi.

Yaşanan bu anı gösteren fotoğraf karesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Olay, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun ziyareti sırasında 84 yaşındaki Şerife Cesur'un acil servis girişinde ayakkabılarını çıkarmasını akıllara getirdi.


 





Kaynak : İHA

Yaşlı Kadın


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