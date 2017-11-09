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Arkadaşını 26 defa bıçaklayıp, boğazını kesti

Bursa'da önceki gece 26 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürülen 24 yaşındaki Kadir Çevik’in katil zanlısı, yakın arkadaşı 28 yaşındaki Davut Şahin çıktı. Gözaltına alınan Şahin, kendisini insanların içinde küçük düşürüp, rencide ettiği için Kadir Çevik'i öldürdüğünü söyledi.

3. Sayfa / 09 Kasım 2017 Perşembe 00:41
Arkadaşını 26 defa bıçaklayıp, boğazını kesti

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Geyveli Caddesi’ndeki çalılık alanda erkek cesedi bulundu. 26 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen kişinin, Kadir Çevik olduğu saptandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerinden, olay günü Kadir Çevik'in yakın arkadaşı Davut Şahin ile birlikte çevrede otomobille dolaştıklarını tespit etti. Bunun üzerine Davut Şahin, Çalı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Davut Şahin'in otomobilinde yapılan incelemede, döşemelerin yıkandığı tespit edildi.



Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Davut Şahin, “Kadir beni insanların içinde küçük düşürüyor, rencide ediyordu. Bu yüzden içimde ona karşı bir nefret oluşmuştu. Olay gecesi otomobille dolaşırken bu konuda tartışmaya başladık. Bir ara yanımda bulunan bıçakla kendisini bıçakladım. Çok öfkelenmiştim, kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum. Kadir’in cesedini, kıyafetlerini çıkarıp çalılığa bıraktım ve olay yerniden kaçtım. Kadir'in üzerindeki kıyafetleri daha sonra dere yatağına, kanlı botlarını ve bıçağı ise Kayapa civarındaki ormanlık alana attım. Kendime ait kanlı elbiseleri ve arabamı da yıkayıp, temizledim” dedi.



Davut Şahin'in yer göstermesiyle Kadir Çevik'e ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetlerle botlarına, suç aleti bıçağa, şüphelinin yıkadığı kıyafetlere, incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Davut Şahin, adliyeye sevk edildi.


İtirafCinayetNilüferKayapa


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