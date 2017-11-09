3 saatte Marmaris'e servet bıraktı!

Aliağa rafinesinden gelen 4 tankerden 3 saatte 85 bin litre yakıt ikmali yapılan yata, ayrıca yiyecek ve içecek ikmali de yapılarak 230 bin lira ödendiği öğrenildi.



Dünyanın en zenginlerine üst düzey hizmet veren bir firmaya ait 'Silver Fast' adlı alüminyum sürat yatı, Bodrum İlçesi'nde kaldıktan sonra dün akşam saat 22.00'de, Marmaris İlçesi'ndeki gümrüklü küçük limana gelerek demir attı.



Bugün saat 12.00'de İzmir'in Aliağa rafinesinden 4 tanker gümrüklü limana geldi. Tankerler üç saat boyunca lüks yata akaryakıt ikmali yaptı. Yakıt ikmali sırasında yat personeli, temizlik ve bakım çalışmaları yaptığı görüldü. Yat için alınan 85 bin litre akaryakıt ile yiyecek ve içecek için 230 bin lira ödendiği öğrenildi.



Haftalık kirası 2 milyon 400 bin lira olan yatın, bakım çalışmaları ardından özel müşterilerini almak için Yunanistan'a açılacağı öğrenildi. Zengin müşterilerinin taleplerine göre her türlü konforu barındıran lüks yatta ağırlıklı olarak güzellik ve masaj odaları bulunmakta. Alüminyum gövde yapısı nedeniyle 27 knot hızında seyir yapabilen 'Silver Fast' aynı anda 20 kişiyi ağırlayabiliyor.

Kaynak : AA