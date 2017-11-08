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Suudi Arabistan, gözaltına alınan kişilerin hesaplarını dondurdu

Suudi Arabistan Para Ajansı (SAMA), başsavcılığın talimatı doğrultusunda yolsuzluk nedeniyle gözaltına alınan kişilerin hesaplarının dondurulduğunu duyurdu.

Ekonomi / 08 Kasım 2017 Çarşamba 00:00
Suudi Arabistan, gözaltına alınan kişilerin hesaplarını dondurdu

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, SAMA, başsavcılığın talimatı gereği yolsuzluk nedeni ile gözaltına alınan ve aralarında prens, üst düzey görevliler ve milyarder iş adamlarının bulunduğu kişilerin "özel banka hesaplarını" dondurdu.

SAMA halihazırda, sadece kişisel hesapların dondurulduğunu, gözaltındaki kişilere ait veya gözaltındaki kişilerin hisselerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik bu aşamada herhangi bir dondurma işleminin uygulanmadığını açıkladı.

Bankalara konuyla ilgili talimatın gönderildiği ve hesapların dondurulduğu ifade edilirken, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren firmaların söz konusu soruşturmalardan etkilenmeksizin işlemlerine, yurt içi ile yurt dışı para havalesine devam edebilecekleri kaydedildi.

Kaynak : AA

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