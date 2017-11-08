Suudi Arabistan'da 2. dalga operasyon

Suudi Arabistan'da hanedanı sarsan yolsuzluk soruşturması devam ediyor.



Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre, soruşturma kapsamında başlatılan ikinci dalgada yeni isimler gözaltına alındı.



Aynı haberde gözaltına alınan kişiler arasında kraliyet ailesi üyeleri olduğu bilgisine de yer verildi.



Geçtiğimiz günlerde başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 11 prens, 4 bakan ve onlarca işadamı gözaltına alınmıştı.



Bu isimler başkent Riyad'da devlet başkanlığının ağırlandığı bir otelde tutuluyorlar.