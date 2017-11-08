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NATO'dan kritik hamle! Anlaştılar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak üyelerinin Siber Operasyonları merkezi kurulması konusunda anlaştığını söyledi.

Dünya / 08 Kasım 2017 Çarşamba 21:45
NATO'dan kritik hamle! Anlaştılar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak üyelerinin Siber Operasyonları merkezi kurulması konusunda anlaştığını söyledi.

Stoltenberg, NATO Karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının birinci günündeki Kuzey Atlantik Konseyi oturumunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- "Uyarlanmış NATO komuta yapısının taslağında anlaştık"

Savunma bakanlarının güçlü ve çevik bir NATO komuta yapısı oluşturulmasına destek verdiğini belirten Stoltenberg, "Bugün uyarlanmış bir NATO komuta yapısının taslağında anlaşma sağladık. Bu çerçevede çalışmalar taslak üzerinden yürütülecek." dedi.

Stoltenberg, iki yeni komutanın kurulacağını, birinin Avrupa'daki askeri birliklerin naklini geliştirmeyi diğerinin de Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki deniz iletişim bağlantılarını korumayı amaçlayacağını bildirdi.

- Yeni Siber Operasyonları Merkezi kurulacak

NATO'nun siber savunmasını arttırması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, bu çerçevede siberin de hava, kara ve denizin yanı sıra bir askeri alan olarak belirlendiğini hatırlattı.

Stoltenberg, "Savunma bakanları uyarlanmış NATO komutası çerçevesinde yeni bir Siber Operasyonları Merkezi kurma konusunda anlaştı." diye konuştu.

NATO müttefiklerinin siber alanında ulusal kabiliyetlerini de birleştirme kararı aldıklarını bildiren Stoltenberg, ülkelerin siber kabiliyetlerinin aynı tank, gemi ve uçaklarda olduğu gibi kendi kontrolü altında kalmaya devam edeceğini aktardı.

- "NATO müttefiklerinin iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz"

Stoltenberg, Türkiye, Fransa ve İtalya savunma bakanlarının hava savunma sistemleri geliştirmek için iş birliğini artırmaya yönelik niyet beyanı imzalamasından dolayı memnun olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"NATO müttefikleri arasında artan iş birliğini her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Böylelikle hem müttefikler ihtiyaçları olan kabiliyetlere erişiyor hem de bunların NATO'ya entegrasyonu mümkün olduğu için müttefiklerin birlikte hareket edebilmesi kolaylaşıyor."

Kaynak : AA

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