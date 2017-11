İsmail Küçükkaya'dan Mimarlar Odası'na AKM tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin lansmanında projenin 2019'da tamamlanarak hizmete gireceğini açıkladı.



Proje, her şeye karşı çıkan Mimarlar Odası ve bazı meslek odalarının tepkisine neden oldu.



Mimarlar Odası, AKM'nin yıkılmasının suç olduğunu ifade ederek Cumhuriyet değerlerinin yok edildiğini bildirdi.



'AKM PROJESİNİ BEĞENDİM'

FOX canlı yayınında izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



'AKM ile ilgili sunumu beğendim. Bir kere adı Atatürk olacak. Yapılan eleştirileri de dinlemiş iktidar. Böyle bir durumda desteklemek lazım. Benim için, orada Atatürk isminin kullanılması önemli.' diyen Küçükkaya, Mimarlar Odası'nın açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:



'HER ŞEYE KARŞI ÇIKILMAZ'

'Ben onlar gibi düşünmüyorum. Her şeye karşı çıkarak olmaz efendim. Onlar gibi düşünmüyorum. Adı aynı, projenin kendisi güzel. Projenin asıl sahibinin oğlu yapıyor. Bunlar güzel incelikler...'