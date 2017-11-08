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Fuhuş operasyonunda futbol şifreleri

Bursa’da fuhuş yaptıran şüphelilerin telefonlarını takibe alan polis ekipleri, eskort kızları futbolcu gibi pazarlayan ve telefonda ’yeni transfer, maç başına 900 lira’’ gibi parolalar kullanan kişileri gözaltına aldı.

3. Sayfa / 08 Kasım 2017 Çarşamba 10:12
Fuhuş operasyonunda futbol şifreleri
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, O.S. ile A.Ö.'nün bir eskort sitesi üzerinden fuhuş yaptırdığı ve lüks otellere kadın ticareti yaptığını tespit etti. O.S., ile A.Ö.'nün telefonlarını dinlemeye aldı. Ekipler, ''Yeni transfer var, maç başına 900 lira, imza için otelde bulaşalım'' gibi parolaları çözmesiyle operasyon için düğmeye bastı.

Polis O.S. ve A.Ö'nün, 2 eskort kadın ile lüks bir otelde müşteri beklediğini tespit etti. Burada operasyon düzenleyen polis, O.S., A.Ö., ve eskort B.E. ile S.P.'yi gözaltına aldı. O.S. ile A.Ö.'nün eskort kızları, Antalya ve çevresinden temin ettiği öğrenildi. Eskort B.E. ve S.P., ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, fuhuş yaptırdığı tespit edilen O.S. ile A.Ö., adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

Fuhuş Operasyonu


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