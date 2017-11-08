Fuhuş operasyonunda futbol şifreleri

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, O.S. ile A.Ö.'nün bir eskort sitesi üzerinden fuhuş yaptırdığı ve lüks otellere kadın ticareti yaptığını tespit etti. O.S., ile A.Ö.'nün telefonlarını dinlemeye aldı. Ekipler, ''Yeni transfer var, maç başına 900 lira, imza için otelde bulaşalım'' gibi parolaları çözmesiyle operasyon için düğmeye bastı.



Polis O.S. ve A.Ö'nün, 2 eskort kadın ile lüks bir otelde müşteri beklediğini tespit etti. Burada operasyon düzenleyen polis, O.S., A.Ö., ve eskort B.E. ile S.P.'yi gözaltına aldı. O.S. ile A.Ö.'nün eskort kızları, Antalya ve çevresinden temin ettiği öğrenildi. Eskort B.E. ve S.P., ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, fuhuş yaptırdığı tespit edilen O.S. ile A.Ö., adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA