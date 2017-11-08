Güvenlik güçleri, FETÖ/PDY'ye yönelik başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Deşifre edilen örgüt üyeleri, nereye saklanırlarsa saklansınlar, güvenlik güçlerinin elinden kurtulamıyor.



Alınan tedbirlerle havadan ve karadan tüm hareket alanları daralan örgüt üyeleri, çareyi denizden kaçmakta arıyor. Aranan FETÖ üyelerinin sürat tekneleriyle Ege Denizi'ni aşıp Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları bilgisine ulaşan Muğla'da görevli polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri firari şüphelilerin yakalanması için özverili şekilde çalışma yürütüyor.



Ekim ve kasımda yapılan operasyonlarla aralarında örgütün sözde yetkililerinin de aralarında bulunduğu 144 kişi gözaltına alındı.







Yunanistan'a kaçmaya çalışanlar arasında emniyet, milli eğitim, TSK, TİB gibi farklı kurumlardan ihraç edilenler bulunuyor. Şüphelilerin bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' tespit edildi.







Yakalananlardan Hamza D'nin Telekominikasyon İletişim Başkanlığından (TİB) ihraç edildiği, burada uzman olarak görev yaparken, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, erişilmez kılmak, sisteme veri yerleştirmek' suçlamasıyla hakkında dava açıldığı öğrenildi.







Hamza D'nin ayrıca Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, erişilmez kılmak, sisteme veri yerleştirmek', 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek', 'kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yargılandığı bilgisine ulaşıldı.







Örgüt üyelerinin Türkiye'den kaçışını engellemek için karada ve denizde çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor.







- Sürekli devriye atılıyor



İstanköy Adası'na yakınlığı nedeniyle özellikle tercih edilen Bodrum ilçesinin Akyarlar Mahallesi'ndeki kıyıya yakın olan bölgeler jandarma ve polis ekiplerince sık sık kontrol ediliyor.



Bölgede sürekli devriye gezen güvenlik güçleri, ormanlık alanlarda arama tarama faaliyeti yürütüyor. Polis ekipleri Bodrum'daki Gümbet, Yalıkavak, Bitez, Turgutreis mahallelerindeki otel ve pansiyonlarda da tek tek denetim yapılıyor.



Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz, Fethiye-Seydikemer karayollarında ise polis ve jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamaları sürüyor. Uygulamalarda çok sayıda kimlik kontrolü de yapılıyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmaris Güney Görev Grup Komutanlığı ekipleri de Fethiye'den Bodrum'a kadar olan sahada denetim yapıyor. Ekipler, şüphelendikleri tekneleri durdurup arama yapıyor.



- Son iki ayda bin 629 sığınmacı yakalandı



Öte yandan Güney Ege, ayrıca ülkelerindeki iç karışıklık ya da savaştan kaçarak daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyenlerin en yoğun kullandığı güzergahlar arasında yer alıyor.



Türkiye'ye geldikten sonra irtibata geçtikleri yurt dışına kaçışları organize edenlerce çeşitli vaatlerle Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirilen kişilerin ilk durağı, deniz kıyısındaki ormanlık araziler ve kıyılar oluyor.



Rahat gizlendikleri için bu bölgeleri tercih eden göçmenler, lastik botlar ve sürat tekneleriyle Ege Denizi'ni aşıp Yunanistan adalarına geçmek için burada saklanıyor. Geçiş için organizatörlere kişi başı bin-bin 500 dolar ödeyen göçmenlerin bazıları Avrupa'da yeni yaşam kurma hayaline kavuşamadan ya tekneleri batıyor ya da güvenlik güçlerince yakalanıyor.



Kentte son iki ayda yapılan denetim ve operasyonlarda Suriye, Myanmar, Afganistan, Pakistan, Filistin ve Irak uyruklu bin 629 sığınmacı yakalanırken, bu kişileri yurt dışın kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 54 organizatör de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaynak : AA