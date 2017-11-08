Fatih Altaylı yeni AKM'yi beğenmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezi'nde 'Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirmişti.



Dünyanın en büyük ve akustiği en iyi opera binalarından biri olması hedeflenen yeni AKM projesi muhaliflerde dahil olmak üzere pek çok kesim tarafında beğenildi. Ancak yeni AKM'yi Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı beğenmedi. Altaylı, yeni AKM'yi bugünkü köşesine taşıdı.



İŞTE FATİH ALTAYLININ O YAZISI:



BENDEN BAŞKA HERKES ÇOK BEĞENMİŞ



GÖRÜYORUM ki, yeni AKM projesi neredeyse tam bir mutabakatla, toplumun en muhalif kesimleri tarafından da beğenilmiş.



Galiba çıtayı çok yükseğe koyan bir ben varmışım, onu anladım.



O zaman hayırlı uğurlu olsun.



Bazıları ise yeni yapılacak kültür merkezinin adının yine “Atatürk Kültür Merkezi” olmasına şaşırmışlar.



Oysa şaşıracak hiçbir şey yok.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım ve pek çoğunuzun bana haddinden fazla öfkelenmesine neden olan programda o sırada Başbakan olan Erdoğan'a, AKM'nin ve Atatürk Havalimanı'nın yıkılacağını söylemesi üzerine “Atatürk adındaki her şeyi yıkıyorsunuz. Sorun isimleri mi?” diye sormuştum. (İnanmayan bir yerden bulup izler.)



O da çok açık bir şekilde, “Hayır. Yeni yapılacak olan kültür merkezinin adı da Atatürk Kültür Merkezi olacak” demişti.



Zaten o dönemden hatırımda kalan iki sözü var.



Biri buydu. Diğeri ise Atatürk Havalimanı'nın arazisinin imara açılmayacağı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel