Evlilik dışı ilişkiler yasaklandı! Sevgililere yıl sonuna kadar mühlet

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de evlilik dışı ilişkiler yasaklandı ve sevgililerden yıl sonuna kadar evlenmeleri istendi.



Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkede mayıs ayında sunulan evlilik dışı ilişkileri yasaklamayı öngören yasa tasarısı Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza tarafından imzalandı.



Halihazırda evlilik dışı ilişki yaşayan çiftlere de ilişkilerini kilise ya da resmi nikahla resmileştirmeleri için yıl sonuna kadar süre tanındı.



Yeni uygulamayla hem toplumun ahlaki değerlerinin korunması hem de kadın ve çocuk mağduriyetlerinin giderilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Evlilik dışı doğum oranlarının yüksek olduğu Burundi'de bu ilişkilerden doğan çocuklar miras hakkından yararlanamazken kadınlar için de herhangi bir yasal statü bulunmuyor.



Ülkede bir grup ise uygulamanın toplumun inanç, kültür ve geleneklerine aykırı olduğunu savunuyor.



Kaynak : AA