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ABD Senatosu eski Yahoo üst yöneticisini ifadeye çağırdı

Mayer, Yahoo'nun 3 milyar kullancısına ait hesap bilgilerinin çalınmasıyla ilgili ifade verecek.

Teknoloji / 08 Kasım 2017 Çarşamba 13:49
ABD Senatosu eski Yahoo üst yöneticisini ifadeye çağırdı

ABD'de Senato Ticaret Komitesi, eski Yahoo Üst Yöneticisi Marissa Mayer'i, 2013 yılında şirkete ait e-posta hizmetini kullanan 3 milyar kişinin hesap bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesiyle ilgili ifadeye çağırdı.

'The Hill' internet sitesinin Senato kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Mayer'e komitenin gelecek hafta yapacağı, Amerikan şirketlerindeki büyük çaplı dijital veri hırsızlığı vakalarının ele alınacağı toplantıya katılması için çağrı yapıldı.

Toplantıda, Yahoo'nun 2013 yılında maruz kaldığı siber saldırının yanı sıra kredi takip ajansı Equifax elindeki 145 milyon ABD vatandaşına ait kredi bilgilerinin çalınması olayının ele alınacağı bildirildi.

Mayer'in çağrıya olumlu yanıt verdiği ve toplantıda ifade vereceği belirtildi.

ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon'a satıldıktan sonra bu firmanın alt kuruluşlarından Oath adlı firmanın parçası olan Yahoo, 2013 yılındaki siber saldırıdan 3 milyar hesabının hepsinin etkilendiğini açıklamıştı.

Kaynak : AA

Yahoo


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