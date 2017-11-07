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Selin Şekerci'ye linç girişimi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a yönelik sarf ettiği ifadeler sebebiyle özür dileyen Selin Şekerci, sosyal medyada adeta linç girişimine maruz kaldı.

Yaşam / 07 Kasım 2017 Salı 14:40
Selin Şekerci'ye linç girişimi!

Erdoğan düşmanı malum çevreler, özür dilemenin erdemini takdir etmek yerine, Selin Şekerci'ye sert biçimde yüklenmeyi tercih etti. Adeta linç girişimini andıran eleştirilere tepki gösterenlerse Selin Şekerci'ye sahip çıktı.

NE YAZMIŞTI

Selin Şekerci, 2014 yerel seçimlerinin ardından, “Bunların hepsi, bu yalanlar sahtekarlıklar ve gidişleri yıllar sonra film olacak ve ben Emine Erdoğan'ı oynamaya talibim:B gikkirik gikkirik” tweeti atmıştı.







Emine Erdoğan'dan Özür Diledi Kaynak : İHA

Emine ErdoğanSelin Şekerci


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