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Kılıçdaroğlu yine rezil oldu!

Sözcü'nün FETÖ ile ilgili haberlerini unutan CHP Lideri, "FETÖ ile ilgili tek bir olumlu cümle varsa sözümü geri alacağım." dedi.

Siyaset / 07 Kasım 2017 Salı 13:37
Kılıçdaroğlu yine rezil oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri, Sözcü gazetesine açılan FETÖ davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'TEK BİR OLUMLU CÜMLE VARSA..'
Kılıçdaroğlu, 'Memlekette ne olup bittiğinin farkında değiller. Sözcü ile FETÖ'nü ne ilgisi var? Gazetede, FETÖ ile ilgili tek bir olumlu cümle varsa sözümü geri alacağım.' ifadelerini kullandı.




SÖZCÜ'NÜN FETÖ HABERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, gazetenin 'Bizim başaramadığımızı Fethullah'la ekibi başardı' haberini akıllara getirdi.

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