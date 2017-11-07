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'Kaligrafi ve Tipografi Yunus Emre Sergisi' açıldı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünün düzenlediği “9. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Yunus Emre Sergisi” Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde açıldı.

Kültür-Sanat / 07 Kasım 2017 Salı 15:05
'Kaligrafi ve Tipografi Yunus Emre Sergisi' açıldı

Açılışa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ile kaligrafi sanatçıları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok sanatçının eserleriyle katkıda bulunduğu serginin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Eryılmaz, “Bugün 9. Kaligrafi ve Tipografi Sergisi için toplanmış bulunuyoruz. Konuklarımız da ayağının tozu ile sergimize ulaştılar. Burada bulunan herkese bizimle oldukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Emel Şölenay eser sahiplerine sertifikalarını takdim etti.

Sergi, 17 Kasım tarihine dek kapılarını sanatseverlere açık tutacak. Kaynak : İHA

Anadolu ÜniversitesiGündoğanUluslararasıÖğrenciler


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