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İbadi'den Erbil'e Uyarı

Irak merkezi yönetimi, Peşmergenin, Irak askeri güçlerinin tartışmalı bölgelere girişini engellemek için bölgede yürüttüğü askeri faaliyetleri kınandı. Başbakan İbadi, "Eğer güçlerimize ateş açılırsa onlara kanunun gücünü gösteririz” dedi.

Dünya / 02 Kasım 2017 Perşembe 11:46
İbadi'den Erbil'e Uyarı

Taraflar arasındaki yoğun çatışmalarla Irak güçlerinin, 2014 yılından beri IKBY'nin kontrolünde bulunan bölgeleri kontrol altına almasından sonra Bağdat tarafından yapılan bir ateşkesle iki taraf arasında görüşmeler başlamıştı. Irak ve Peşmerge güçleri Pazar günü, Irak güçlerinin ülkenin kuzeyinde ve özellikle Türkiye ile Irak sınırındaki stratejik Fiş Habur sınır kapısında konuşlandırılması konusunda anlaşma yapmışlardı.

IKBY ise merkezi Irak hükümetiyle herhangi bir anlaşma imzalamadıklarını, Irak Ordu heyeti ile iki farklı görüşme sundukları iki anlaşma taslağını cevapladıklarını ancak Bağdat'ın buna bir cevap vermediklerini söyledi.

IKBY yaptığı açıklamada, “Irak Başbakanı Haydar Abadi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Erbil'in Irak ordusu ile Peşmerge Bakanlığı arasında yapılan anlaşmadan vazgeçtiğini ifade etmiştir. Aramızda herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır. Sadece Irak hükümetinin askeri heyeti tarafından anlaşma taslağı sunulmuştur. Ertesi gün merkezi hükümet ile Kürdistan Bölgesi'nin heyetleri arasında yapılan toplantıda, ikinci bir taslak gönderildi. Her iki taslağa yanıt verdik. Birkaç kez federal hükümet ile anayasa esasına g öre müzakerelere hazır olduğumuzu belirtmiştik. Ancak her defasında Bağdat'ın yanıtı olumsuzdu” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA

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