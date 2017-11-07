Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net terörle mücadele açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan konuşmasının bir bölümünde terörle mücadele konusuna değindi.



Cumhurbaşkanı, ' Arkadaşlarımız şu anda kar kış demeden Hakkari'de Tendürek'te Cudi'de Gabar'da sürekli olarak askerimizle polisimizle birlikte oralarda. Şu anda bütün siyasi kademelerimiz bakanlarımız komuta kademesi hepsi bu hafta oralardaydı oradan kendileriyle irtibat halindeydik. Durmayacağız üzerine üzerine gideceğiz kimse alınmasın gücenmesin buralarda yok şöyleymiş böyleymiş demesin gideceğiz bizim bir şehidimizin kanı yüzlerce teröristin kanıyla ölçülemez bunu böyle bilsinler.' dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız dün itibariyle ihracat ve ithalatçılarımıza kolaylık sağlayacak sistemi devreye soktu. İşlemler cep telefonu ve bilgisayardan görülebilecek. Gümrük Bakanlığı belli bir rakamın üstünde ihracat yapan firmalara doğrudan danışmanlık yapacak.



Geçtiğimiz cuma günü 3 Kasım 2002 seçimlerinin 15. yıldönümüydü. Parlamentoda yüzde 63 gibi bir çoğunluğa sahip olduk. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmadık oylarımızı sürekli yükseltirken parlamentodaki oranımız da kendini korudu. 3 Kasım seçimleri ülkemizde yeni bir dönemin miladı olmuştur.



Büyüyen güçlenen gelişen Türkiye'nin imkanları her bölgemizde şehrimizde her haneye yatırım hizmet olarak yönlendirilmiştir. Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var. 2019 seçimleri ülkemiz ve partimiz için en az 3 Kasım seçimleri kadar kritik bir dönüm noktası olacaktır. Ülkemizin yeni yönetim mimarisini oluşturma için şimdiden çalışmaya başladık.







''BUNLAR RASTGELE OLAN DEĞİŞİMLER DEĞİL''



Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler önümüzdeki asrı biçimlendirecek köklü bir yeniden yapılanma sürecinde olduğumuzu gösteriyor. Ortadoğu'daki gelişmeler bunlar rastgele olan değişimler değildir. Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda bu yana belki de ilk defa bu kritik sürece önceden yazılmış senaryolardaki rolünü kabul etmek yerine kendi iradesini ortaya koyan bir pozisyonda girmiştir. Milletimiz oynanan oyunu görmüş iradesini büyük ve güçlü Türkiye'den yana kullanmıştır. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler önümüzdeki asrı biçimlendirecek köklü bir yeniden yapılanma sürecinde olduğumuzu gösteriyor.'daki gelişmeler bunlar rastgele olan değişimler değildir.'nda bu yana belki de ilk defa bu kritik sürece önceden yazılmış senaryolardaki rolünü kabul etmek yerine kendi iradesini ortaya koyan bir pozisyonda girmiştir. Milletimiz oynanan oyunu görmüş iradesini büyük ve güçlü'den yana kullanmıştır.







''HEPSİ HİKAYE''



PKK sadece PKK değildir. Bu örgüt ülkemize yönelik operasyonlarda kullanılan bir aparattır. FETÖ'nün bankalarına para yatırmayın okullarında çocuk okutmayın derken boşuna konuşmadık. Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı olmayanlar burada tuzağa düştü. Diyorlar ki bilmiyorduk onun için gönderdik. Hepsi hikaye. ''PKK sadece PKK değildir. Bu örgüt ülkemize yönelik operasyonlarda kullanılan bir aparattır. FETÖ'nün bankalarına para yatırmayın okullarında çocuk okutmayın derken boşuna konuşmadık. Akıllı olanlar'yi terk etti gitti, aklı olmayanlar burada tuzağa düştü. Diyorlar ki bilmiyorduk onun için gönderdik. Hepsi hikaye.