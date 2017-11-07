Bebeğiniz için mutlaka kilo verin

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, vücut yağının aşırı miktarda olması anlamına gelen obezitenin gebeliği zorladığını ve riskleri artırdığını belirterek, anne adaylarının hamilelik öncesinde vücut kitle endeksi hesaplaması yaptırmalarını önerdi. Prof. Dr. Gümürdülü, 'Obezite hastası diye tabir ettiğimiz aşırı kilolu kadınlarda, hamile kalma ihtimali ciddi oranda düşüyor. Aynı zamanda, gebelik sırasında yaşanacak riskleri de artırıyor. Bebek sahibi olmak isteyen tüm kadınlar mutlaka, boy ve kilo tabanlı formülle yapılan vücut kitle endeksi testini yaptırmalı ve obezite konusunda uzmanların görüşlerine kulak vermelidir'' dedi.



Obezite gebeliğin ve bebeğin düşmanı



Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, obezitenin, hamilelik süresince idrar yolu enfeksiyonları, damarlar içerisinde kan pıhtıları oluşması, solunumun durup yeniden başlaması durumu olan obstrüktif uyku apnesi gibi sorunları artırabildiğini vurguladı. Aşırı kilolu kadınlarda, beklenen doğum tarihinin uzayabileceğini bile belirten Prof. Dr. Gümürdülü şöyle devam etti:



'Obezite; hamilelik sürecinde, bebekte de birçok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Bebek fazla kilolu doğabiliyor ve ileride obezite hastası olma olasılığı artıyor. Hamilelik süresince aşırı kilolu olan annelerin bebeklerinde kalp hastalıkları veya yetişkinliğinde diyabet olma olasılığı da artıyor.'



“En iyi yöntem tedbiri önceden almaktır'



Prof. Dr. Gümürdülü, obezite hastası anne adaylarının gebelik sırasında mutlaka doktor kontrolünde olmasını gerektiğinin altını çizdi. Anne ve bebek için oluşabilecek riskleri azatmak adına önerilerde bulunan İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü şunları kaydetti:



'Sağlıklı ve dengeli beslenme, gebelik sürecinde hiç olmadığı kadar çok öneme sahip. Folikasit, kalsiyum, demir, vitamin desteği alınması ve besin değeri yüksek gıdalar tüketilmelidir. Diyabet hastalığı olan anne adaylarının doktoru ile birlikte yeme-içme programı oluşturması gerekiyor. Fiziksel olarak aktif olmak, günlük yürüyüşler ve egzersizler yapmak ve eğer kullanılıyorsa tütün ürünlerini mutlaka bırakmak gerekiyor.' Kaynak : İHA