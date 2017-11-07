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Aşk ve Mavi 40. Yeni Bölüm Fragmanı (10 Kasım 2017)

Atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi 40. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşk ve Mavi 40. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.Aşk ve Mavi 40. yeni bölüm 10 Kasım 2017 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte Aşk ve Mavi 40. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 07 Kasım 2017 Salı 10:22
Aşk ve Mavi 40. Yeni Bölüm Fragmanı (10 Kasım 2017)

Atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi 40. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

10 Kasım 2017 cuma günü yayınlanacak olan Aşk ve Mavi 40. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.

İşte Aşk ve Mavi 40. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Aşk ve Mavi 40. Yeni Bölüm



--AŞK VE MAVİ 40.YENİ BÖLÜM ÖZETİ-- 

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır.

Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir.

Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur.

Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.

AtvAşk ve Mavi Dizisi


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