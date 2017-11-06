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Nusaybin'de feci kaza: 1 polis hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 06 Kasım 2017 Pazartesi 10:56
Nusaybin'de feci kaza: 1 polis hayatını kaybetti
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Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Nusaybin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis memuru A.T. yönetimindeki 10 DP 401 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada, A.T. hayatını kaybetti. A.T.'nin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A.T.'nin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

Polis MemuruDevlet HastanesiDireksiyon


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