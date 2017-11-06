Konak'ın çalışanları sanata doyacak

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta, belediye bünyesinde çalışan emekçilerin yüzünü güldüren uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Taşeron işçilerin maaşını en düşük 2 bin 550 TL'ye çıkararak emekçiyi sevindiren Konak Belediyesi, buna ek olarak işçilerin kültür-sanat etkinleri ile buluşmasını sağlayacak önemli bir çalışmayı da başlattı. DİSK Genel-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımının önü açıldı. Kurulan Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Komisyonu aracılığıyla belediyenin MERBEL Şirketine bağlı olarak çalışan işçiler kentteki kültür-sanat etkinliklerini artık ücretsiz izleyebileceği ifade edildi.



Şirket bünyesinde hizmet veren 620 çalışan eşleriyle birlikte her ay tiyatro, konser, opera ve gezilerden oluşan farklı etkinliklere ücretsiz katılacak. Kasım ayı ile birlikte başlayan uygulama ile işçiler Sabancı Kültür Sarayı, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, Tepekule Kültür ve Sanat Merkezi, İZDOP Elhamra Sahnesi, İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Sanat ve Güzelbahçe Kültür Merkezinde sahnelenecek etkinlikleri izleme fırsatı bulacak. Sözleşme kapsamında ücretsiz verilecek tiyatro, sinema ve opera davetiyeleri ile emekçiler aileleriyle birlikte sosyalleşme imkanı da bulacak.



Konak Belediyesi işçilerinin izleyeceği etkinlikler arasında dünyaca ünlü Sevil Berberi Operası, Bir Deli'nin Hatıra Defteri, Polisler, Fırtına, Pencere, Hoşgeldin Boyacı, Aşiyan gibi tiyatro oyunlarının yanı sıra ekranlardan tanıdığımız tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat'ın tek kişilik gösterisi ‘Sermiyan Midnight' da yer alıyor. 17 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında 25 ayrı etkinlikle dolu dolu bir program işçileri bekliyor olacak. Kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra belediyenin Kent Tarihi Birimince düzenlenen gezilere de işçiler aileleriyle birlikte katılabilecek. Böylece belediye çalışanları, çalıştıkları ilçeyi ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı bulmuş olacak. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, emekçilerin haklarının sadece maaşla sınırlı olmadığını, sosyal ve kültürel haklarının da bulunduğunu belirterek, çalışmaların bu doğrultuda gerçekleşmeye devam edeceğini söyledi.



Kaynak : İHA